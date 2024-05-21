Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник пропустив тривалий час.

Люк Шоу через травму не виходив на поле з середини лютого. Проте футболіст потрапив до розширеної заявки збірної Англії на чемпіонат Європи.

Коментар з цього приводу дав головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Він дуже сумував за футболом. Той факт, що він був нашим першим вибором на цю позицію, означає, що ми даємо йому трохи більше часу, ніж могли б.

Я повинен сказати, що у нього великі шанси бути у формі до Євро", — сказав Саутгейт.

Раніше став відомий розширений склад збірної Англії на Євро-2024. Нагадаємо, що турнір стартує 14 червня.