Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Скуадра Адзурра" буде захищати титул чемпіонів Європи на полях Німеччини.

Збірна Італії оголосила попередній склад на Євро-2024, який пройде на теренах Німеччини. Про це повідомляє офіційний сайт Федерація футболу Італії.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті викликав 30 футболістів, але на Євро-2024 зможуть поїхати лише 26 гравців.