"Скуадра Адзурра" буде захищати титул чемпіонів Європи на полях Німеччини.
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23 травня 2024, 17:24
Збірна Італії оголосила попередній склад на Євро-2024, який пройде на теренах Німеччини. Про це повідомляє офіційний сайт Федерація футболу Італії.
Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті викликав 30 футболістів, але на Євро-2024 зможуть поїхати лише 26 гравців.
Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Гуєльмо Вікаріо (Тоттенгем)
Захисники: Франческо Ачербі, Алессандро Бастоні, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (усі — Інтер), Ріккардо Калафьйорі (Болонья), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (обидва — Торіно), Андреа Камбьязо (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Джанлука Манчіні (Рома), Джорджо Скальвіні (Аталанта)
Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обидва — Інтер), Браян Крістанте, Лоренцо Пеллегріні (обидва — Рома), Самуеле Річчі (Торіно), Майкл Фолоруншо (Верона), Ніколо Фаджолі (Ювентус), Жоржиньйо (Арсенал)
Нападники: Федеріко К'єза (Ювентус), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Дженоа), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).
Національна збірна Італії гратиме на Євро-24 у групі В, разом зі збірними Іспанії, Хорватії та Албанії.