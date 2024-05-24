Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турки готуються до "спекотного літа" у Німеччині.

Збірна Туреччини оголосила розширену заявку на чемпіонат Європи-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня на теренах Німеччини.

Головний тренер "Місячних зірок" Вінченцо Монтелла викликав 35 футболістів, але тільки 26 гравців зможуть поїхати на майбутнє Євро-2024.

Воротарі: Алтай Баїндир, Доган Алемдар, Мерт Гюнок, Угюрджан Чакир

Захисники: Мерт Мюлдур, Зекі Челік, Абдулкерім Бардакджі, Ахмеджан Каплан, Чаглар Сьоюнджю, Меріх Деміраль, Озан Кабак, Самет Акайдин, Дженк Озкачар, Ферді Кадіоглу

Півзахисники: Берат Оздемір, Джан Узун, Хакан Чалханоглу, Ісмаїл Юксек, Каан Айхан, Окан Йокуслу, Оркун Кекчю, Саліх Озчан

Нападники: Абдулкадір Умюр, Ірфан Джан Кахвечі, Юнус Акгюн, Кенан Їлдиз, Керем Актюркоглу, Огюз Айдин, Арда Гюлер, Бариш Алпер Їлмаз, Бертюг Їлдирим, Дженк Тосун, Енес Унал, Семіх Кілісчой, Юсуф Язиджи.

Збірна Туреччини на Євро-2024 гратиме у групі F, разом зі збірними Португалії, Чехії та Грузії.