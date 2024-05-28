Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іван Гашек визначився зі списком виконавців, які відправляться до Німеччини.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек обрав 26 гравців, які братимуть участь у чемпіонаті Європи-2024, передає офіційний сайт Федерації футболу країни.

На колектив Гашека перед Євро-2024 чекають два товариські матчі: проти Мальти (7 червня) і Північної Македонії (10-го).

Склад збірної Чехії

Воротарі: Вітезслав Ярош (Штурм), Матей Коварж (Баєр), Їндріх Станек (Славія).

Захисники: Владімір Цоуфал (Вест Гем), Давід Доудера, Томаш Голеш, Томаш Влчек, Давід Зіма (всі — Славія) Давід Юрасек (Гоффенгайм), Ладіслав Крейчі, Мартін Вітік (обидва — Спарта).

Півзахисники: Антонін Барак (Фіорентина), Вацлав Черни (Вольфсбург), Лукаш Черв, Павел Шульц (обидва — Вікторія), Матей Юрасек, Лукаш Провод (обидва — Славія), Онджей Лінгр (Феєнорд), Міхал Саділек (Твенте), Томаш Соучек (Вест Гем).

Нападники: Адам Гложек, Патрік Шик (обидва — Баєр), Томаш Хори (Вікторія), Моймір Хитіл (Славія), Ян Кухта (Спарта).

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині чехи опинилися в групі F, де їм протистоятимуть Португалія (18 червня), Грузія (22-го) і Туреччина (26-го).