Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ексфутболіст прокоментував перспективи країни на міжнародному форумі.

Національна збірна Італії розпочала цикл підготовки до прийдешнього чемпіонату Європи-2024, що відбуватиметься на полях Німеччини.

Колишній легендарний воротар "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Буффон прокоментував перспективи країни на цьому міжнародному форумі.

"Ми будемо головними героями Євро-2024, тому що нам про це говорить наша історія. Більше того — вона нав’язує нам це.

Спаллетті приніс до цієї команди сильне почуття приналежності до спільної справи, серйозне ставлення до роботи, боротьби з труднощами, із якими необхідно зіткнутись на цьому шляху, щоб у підсумку стати кращими.

Він буквально намагається розщепити атом, щоб дати щось цій команді.

Коли я згадую про свою кар’єру, я майже завжди думаю про поразки, тому що це — єдині моменти, коли ти зупиняєшся і починаєш щось обмірковувати. Це й є ті самі моменти для вдосконалення, для того, щоб потім стати сильнішим.

Перемога, із іншого боку, п’янить тебе і не змушує багато над чим думати.

Повернення до Німеччини буде чудовим спогадом для мене. Так само, як і можливість очолити делегацію групи виняткових гравців і команди, яка, на мою думку, має дуже високий рівень майстерності.

Я був би лицеміром, якби сказав, що стартовий матч проти Албанії для нас найскладніший. Він скоріше найделікатніший, тому що почати з переможного настрою було б добре для всіх нас", — заявив італійський екс-футболіст.

Нагадаємо, що національна збірна Італії на чемпіонаті Європи-2024 зіграє в групі проти Хорватії, Іспанії та Албанії.