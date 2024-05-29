Ексфутболіст прокоментував перспективи країни на міжнародному форумі.
Джанлуїджі Буффон, Getty Images
29 травня 2024, 12:25
Національна збірна Італії розпочала цикл підготовки до прийдешнього чемпіонату Європи-2024, що відбуватиметься на полях Німеччини.
Колишній легендарний воротар "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Буффон прокоментував перспективи країни на цьому міжнародному форумі.
"Ми будемо головними героями Євро-2024, тому що нам про це говорить наша історія. Більше того — вона нав’язує нам це.
Спаллетті приніс до цієї команди сильне почуття приналежності до спільної справи, серйозне ставлення до роботи, боротьби з труднощами, із якими необхідно зіткнутись на цьому шляху, щоб у підсумку стати кращими.
Він буквально намагається розщепити атом, щоб дати щось цій команді.
Коли я згадую про свою кар’єру, я майже завжди думаю про поразки, тому що це — єдині моменти, коли ти зупиняєшся і починаєш щось обмірковувати. Це й є ті самі моменти для вдосконалення, для того, щоб потім стати сильнішим.
Перемога, із іншого боку, п’янить тебе і не змушує багато над чим думати.
Повернення до Німеччини буде чудовим спогадом для мене. Так само, як і можливість очолити делегацію групи виняткових гравців і команди, яка, на мою думку, має дуже високий рівень майстерності.
Я був би лицеміром, якби сказав, що стартовий матч проти Албанії для нас найскладніший. Він скоріше найделікатніший, тому що почати з переможного настрою було б добре для всіх нас", — заявив італійський екс-футболіст.
Нагадаємо, що національна збірна Італії на чемпіонаті Європи-2024 зіграє в групі проти Хорватії, Іспанії та Албанії.