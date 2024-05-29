Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відчувається біль у кожному слові досвідченого гравця.

Збірна Німеччини в процесі підготовки до домашнього чемпіонату Європи-2024 оголосила перелік виконавців, які під орудою Юліана Нагельсманна змагатимуться за перемогу на турнірі.

До заповітного списку "Бундестім" не потрапив лідер оборони дортмундської Боруссії Матс Гуммельс, що викликало обурення та нерозуміння у вболівальників національної команди.

35-річний виконавець тим часом наступним чином прокоментував телефонну розмову з головним тренером, яка, судячи з усього, була дуже короткою.

"Це не тривало й двох хвилин. Мені просто треба було поспішати на тренування.

Я вважаю, що в такі моменти мені не потрібні довга розмова чи якісь пояснення. Мені було достатньо того, що я почув на початку", — заявив німецький футболіст.

У складі збірної Німеччини Гуммельс відіграв 78 матчів, забив п’ять голів та віддав сім гольових передач.