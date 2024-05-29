Став відомим можливий склад команди на турнір.
Збірна Польщі, Getty Images
29 травня 2024, 16:34
Збірна Польщі оголосила свою попередню заявку на Євро-2024 — повідомляє офіційний сайт команди.
Повний склад виглядає так:
Воротарі: Войчєх Щєнсни, Марчін Булка, Лукаш Скорупські, Олівер Зих.
Захисники: Ян Беднарек, Павел Бохнєвіч, Якуб Ківьор, Бартош Саламон, Бартош Берешинські, Павел Давідович, Тімотеуш Пухач, Себастьян Валюкевіч.
Півзахисники: Пшемислав Франковські, Якуб Модер, Тарас Романчук, Дам'ян Шиманські, Міхал Скуращ, Нікола Залевські, Каміль Гросіцкі, Якуб Пьотровські, Бартош Сліш, Себастьян Шиманські, Кацпер Урбанські, Пьотр Зелінські.
Форварди: Адам Букса, Аркадіуш Мілік, Каміль Швідерські, Роберт Левандовські, Кшиштоф Пьонтек.
У рамках товариських матчів перед чемпіонатом Європи збірна Польщі зіграє з Україною 7 червня та Туреччиною 10 червня.