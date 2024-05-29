Збірна Польщі оголосила свою попередню заявку на Євро-2024 — повідомляє офіційний сайт команди. 

Повний склад виглядає так: 

Воротарі: Войчєх Щєнсни, Марчін Булка, Лукаш Скорупські, Олівер Зих. 

Захисники: Ян Беднарек, Павел Бохнєвіч, Якуб Ківьор, Бартош Саламон, Бартош Берешинські, Павел Давідович, Тімотеуш Пухач, Себастьян Валюкевіч. 

Півзахисники: Пшемислав Франковські, Якуб Модер, Тарас Романчук, Дам'ян Шиманські, Міхал Скуращ, Нікола Залевські, Каміль Гросіцкі, Якуб Пьотровські, Бартош Сліш, Себастьян Шиманські, Кацпер Урбанські, Пьотр Зелінські. 

Форварди: Адам Букса, Аркадіуш Мілік, Каміль Швідерські, Роберт Левандовські, Кшиштоф Пьонтек. 

У рамках товариських матчів перед чемпіонатом Європи збірна Польщі зіграє з Україною 7 червня та Туреччиною 10 червня. 