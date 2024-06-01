Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Евертона прокоментував шанси Англії на перемогу на Євро-2024.

Французький нападник Ніл Мопе останній сезон провів у оренді в Брентфорді, проте вже цього літа має повернутись до Евертона, аби знову намагатись закріпитись у складі "ірисок".

Однак поки підготовка до нової кампанії не розпочалась, 27-річний виконавець устиг на батьківщині поспілкуватись із місцевою пресою щодо свого досвіду виступів у Англії.

"Англійці дуже впевнені в собі, але на них також чиниться чималий тиск, оскільки їх визначали фаворитами останніх кількох турнірів.

Вони хочуть виграти трофей, у них є чудові гравці, але на менеджера чиниться великий тиск, тому що англійські ЗМІ зображують цю посаду, як останній шанс для нього.

Проблема Англії в тому, що у них так багато чудових гравців в атаці і півзахисті, але в захисті імена менш яскраві, навіть якщо вони все ще є досвідченими гравцями Прем’єр-ліги.

It’s coming home? Англійці завжди ображаються на Францію, незважаючи ні на що. Це не є чимось новим, і це не лише наслідок останнього чемпіонату світу.

Вони думали, що повинні були перемогти нас у 2022 році і вважають, що нам пощастило. Вони вже багато років повторюють це гасло, а я кажу їм, що цього ніколи не станеться.

Це смішно, і ми дражнимо один одного з цього приводу. У них чудова команда, тож було б добре, якби був фінал Англія — Франція. Після перемоги Франції я буду святкувати, і, можливо, мене виженуть із мого клубу через це.

Але це нормально, ми ж виграли б Євро", — заявив французький виконавець.

Мопе за минулий сезон забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі в 34 матчах.