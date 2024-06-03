Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

20-річний футболіст порвав "хрести".

Центральний захисник Аталанти і збірної Італії Джорджо Скальвіні зазнав важкої травми в матчі 29-го туру Серії проти Фіорентини (2:3).

20-річному футболістові діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, повідомляє Sky Sport.

За таких травм на відновлення потрібно близько півроку.

Таким чином, Скальвіні пропустить чемпіонат Європи-2024, на який він був заявлений.

У поточному сезоні Скальвіні провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи і 3 асисти.