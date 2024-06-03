Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Для німців домашній Євро дуже важливий.

Легенда німецького футболу Олівер Кан висловився про нинішню ігрову форму воротаря "бундестім" Мануеля Ноєра перед Євро-2024. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Напевно, для Мануеля добре, що він буде знову грати одразу після закінчення сезону. Він може відразу ж зосередитися на наступній меті. В іншому випадку помилки, допущені ним нещодавно, довше залишалися б у його пам'яті, і він би продовжував про це думати.

Завжди є два аспекти. Перший — це незаперечні факти: на даний момент безумовно є воротарі зі статистикою кращою, ніж у Мануеля. Другий — це психологічний фактор, той вплив, який Мануель чинить на суперників і на власну команду. Він, як і раніше, величезний.

Тому можу припустити, що йому вдасться добре зіграти на Євро", — сказав Кан.

Нагадаємо, сьогодні, збірна Німеччини проведе товариську гру зі збірною України. Початок матчу о 21:45 за київським часом.