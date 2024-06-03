Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Гарета Саутгейта здобула більш ніж впевнену перемогу.

Національна збірна Англії у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, який пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня, провела товариський матч проти команди Боснії і Герцеговини.

Рахунок у матчі було відкрито на 60-ій хвилині завдяки реалізованому пенальті Коула Палмера, проте на цьому підопічні Гарета Саутгейта не зупинилися.

Під завісу протистояння Трент Александер-Арнольд відгукнувся на передачу Джека Гріліша, а вже на 89-ій хвилині Гаррі Кейн встановив підсумковий результат — 3:0.

Англія — Боснія і Герцеговина 3:0

Голи: Палмер, 60 (пен.), Трент, 85, Кейн, 89