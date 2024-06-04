Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Італія та Туреччина.
Матео Ретегі, Getty Images
04 червня 2024, 21:05
Збірні Італії та Туреччини зіграють товариський матч у Болоньї на полі стадіону Ренато далл'Ара.
Лучано Спаллетті вирішив використати з перших хвилин Вікаріо в рамці воріт, тоді як Манчіні зіграє в центрі оборони, Орсоліні розташується праворуч у півзахисті, а Ретегі гратиме на вістрі атаки.
Вінченцо Монтелла, у свою чергу, залучив Кабака до центру захисту, тоді як Язиджі зіграє під нападником Баришем Їлмазом.
Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко — Крістанте, Жоржиньйо — Орсоліні, Пеллегріні, К’єза — Ретегі.
Запасні: Доннарумма, Мерет, Буонджорно, Річчі, Фраттезі, Распадорі, Дарміан, Калафіорі, Фаджолі, Белланова, Дзакканьї, Ель-Шаараві, Камб’язо, Гатті, Фолоруншо.
Запасні: Гюнок, Чакир, Демірал, Акайдін, Йокушлу, Кукчю, Актюркоглу, Юксек, Тосун, Озкарач, Кахведжі, Ездемір, Емюр, Узун.
Туреччина: Баїндир — Челік, Бардакджі, Кабак, Мюлдюр — Чалханоглу, Айхан — Айдин, Язиджі, Їлдиз — Їлмаз.
Гра Італія — Туреччина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляціє
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