Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Італія та Туреччина.

Збірні Італії та Туреччини зіграють товариський матч у Болоньї на полі стадіону Ренато далл'Ара.

Лучано Спаллетті вирішив використати з перших хвилин Вікаріо в рамці воріт, тоді як Манчіні зіграє в центрі оборони, Орсоліні розташується праворуч у півзахисті, а Ретегі гратиме на вістрі атаки.

Вінченцо Монтелла, у свою чергу, залучив Кабака до центру захисту, тоді як Язиджі зіграє під нападником Баришем Їлмазом.

Італія: Вікаріо — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дімарко — Крістанте, Жоржиньйо — Орсоліні, Пеллегріні, К’єза — Ретегі.

Запасні: Доннарумма, Мерет, Буонджорно, Річчі, Фраттезі, Распадорі, Дарміан, Калафіорі, Фаджолі, Белланова, Дзакканьї, Ель-Шаараві, Камб’язо, Гатті, Фолоруншо.



Туреччина: Баїндир — Челік, Бардакджі, Кабак, Мюлдюр — Чалханоглу, Айхан — Айдин, Язиджі, Їлдиз — Їлмаз.