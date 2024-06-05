Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Екскерманич прокоментував шанси країни на міжнародному турнірі.

За декілька днів до початку чемпіонату Європи-2024 відомого колишнього італійського головного тренера Арріго Саккі запитали про перспективи його країни на майбутньому турнірі.

"Ми одна з небагатьох великих футбольних націй без власної футбольної школи. Кожен сам за себе. Колись ми могли врятувати себе, бо на нашому ринку не було багато іноземців, але сьогодні це складніше зробити.

На щастя, у збірної наразі є чудовий тренер, який продемонстрував свою майстерність на клубному рівні. Просто у нього недостатньо гравців із стратегічним мисленням.

Але все одно я вважаю, що ми можемо виступити на цьому турнірі тільки краще за те, що було під час минулого. Ми виходимо з циклу з двох пропущених чемпіонатів світу, і навіть якщо ми виграли чемпіонат Європи поміж ними, та потрібна інтенсивність була втрачена.

Тепер усе буде залежати від нас самих. Якщо гравці сумлінно виконуватимуть те, що каже Спаллетті, то все буде добре. У іншому випадку далеко ми не зайдемо.

Гравці повинні робити те, що він каже, не сперечаючись. Не можна винайти автоматичні механізми десь за 10 днів підготовки, але я сподіваюся, що Спаллетті зосередиться на найнадійніших виконавцях — тих, хто віддає все і, можливо, грає в стратегічний футбол у своїх клубах.

Таких клубів не так уже й багато. Той самий Інтер не завжди цим відзначався, але цього року вони виросли в цьому плані.

Якщо ви тактик, ви ніколи не граєте з акцентом на стабільну одинадцятку гравців. Захисники намагаються просунутись уперед, нападники намагаються повернутись назад. Ви повинні грати до ударів із 11 та 25 метрів, 30 — це вже забагато.

Чим ближче ти знаходишся до воріт, тим більше ти маєш брати на себе сміливості або отримувати допомоги від інших. І якщо у тебе є м’яч, у тебе буде більше можливих рішень.

Якщо Спаллетті не спробує зараз зіграти з трьома центральними захисниками, то коли? Він розумний, тож нехай працює. Він продемонстрував свою цінність, вигравши велике Скудетто з Наполі, у складі якого було 11 майже невідомих нікому виконавців. І не обтяжуйте таких гравців, як Скамакка, зайвою відповідальністю.

Тому що, якщо ви скажете, що Скамакка повинен підтримувати Італію своїми голами, ви завдасте йому шкоди. Я знаю його, він хороший хлопець, хороший гравець, але обтяження його відповідальністю може стати проблемою для всіх.

Той-таки Тотті в національній збірній ніколи не повторював велич своєї клубної роботи, у той час як всі говорили йому, що він повинен самотужки тягнути Італію.

Іспанія? У них є школа, традиції, культура. У Спаллетті є два тижні, щоб навчити команду своїй грі, тоді як у іспанців є перевага в один рік, тому що вони вже грають у такий самий футбол у своїх клубах. Утім, якщо ти викладаєшся на повну, ти вже переможець.

Хорватія? Я був у Хорватії рік тому, коли отримував нагороду. Вони всі були зосереджені на типі гри, у яку хочуть грати. Мені сказали тоді наступне: "Вас 60 мільйонів, тож ви — сила, але й ми не маленькі".

Натомість я відповів: "Воно й не дивно, бо ми часто поодинці на полі, а вас одразу одинадцять". Нас Північна Македонія викреслювала з чемпіонату світу, розумієте проблему?

Я не ворожбит, але запевняю вас, що якщо ми будемо скромними, то зайдемо далеко на Євро", — заявив італійський фахівець.

У групі на Євро-2024 збірна Італії гратиме проти Іспанії, Хорватії та Албанії.