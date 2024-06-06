Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фізичний стан гравця Тоттенгема визнано незадовільним.

Національна збірна Англії продовжує тренувальний збір перед чемпіонатом Європи-2024 й уже встигла обіграти Боснію і Герцеговину в товариському матчі (3:0).

Ключовим завданням для головного тренера "трьох левів" Гарета Саутгейта при цьому все одно залишається зменшення кадрової обойми власної команди з 33 гравців до 26, що відповідає регламенту майбутнього турніру.

Напередодні відбувся черговий крок на цьому шляху — розташування англійців залишив півзахисник лондонського Тоттенгема Джеймс Меддісон.

27-річний виконавець цього сезону тривалий час лікувався від травми щиколотки, тож коли приїхав до табору національної команди, то вже після першої контрольної гри тренерський штаб визнав його кондиції неоптимальними для участі на турнірі.

Наступний товариський матч Англія проведе 7 червня проти Ісландії.