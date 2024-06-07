Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 червня 2024 року.

Збірна Нідерландів у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 провела товариський матч проти Канади, в якому здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0.

У першому таймі команди не потішили глядачів забитими м'ячами, а ось на старті другого Мемфіс Депай відкрив рахунок на 50 хвилині.

Через сім хвилин перевагу "помаранчевих" подвоїв Джеремі Фрімпонг, а ще через шість хвилин Ваут Веггорст довів рахунок до розгромного. Остаточну крапку в матчі поставив Вірджіл Ван Дейк на 83 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Нідерланди — Канада у рамках підготовки до Євро-2024:

Нідерланди – Канада 4:0

Голи: Депай, 50, Фрімпонг, 57, Веггорст, 63, ван Дейк, 83.

Нідерланди: Вербрюгген — Ван де Вен, Блінд (ван Дейк, 72), Де Лігт (де Врей, 72), Гертрейда — Гравенберх (Верман, 86), Вейналдум, Схаутен — Депай (Мален, 62), Фрімпонг (Бергвейн, 62), Броббі (Веггорст, 62).

Канада:Сент-Клер — Девіс, Корнеліус, Бомбіто, Джонстон (Затор, 56) — Міллар (Шаффелбург, 46), Еустакіу (Шуаньєр, 71), Коне (П'єт, 79), Б'юкенен (Брім, 56) — Ларін (Гойлетт, 71), Девід.

Попередження: Бомбіто.