Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команді Стіва Кларка випала честь відкривати турнір.

Шотландська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті оголосила остаточну заявку національної команди на Євро-2024 у Німеччині.

До переліку обраних тренерським штабом Стіва Кларка потрапили 26 футболістів.

Воротарі: Зандер Кларк (Гартс), Ангус Ганн (Норвіч), Ліам Келлі (Мотервелл);

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Грант Генлі (Норвіч), Джек Гендрі (Аль-Іттіфак), Росс Маккрорі (Брістоль Сіті), Скотт Маккенна (Копенгаген), Раян Портеус (Вотфорд), Ентоні Ралстон (Селтік), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Реал Сосьєдад);

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Раян Крісті (Борнмут), Біллі Гілмор (Брайтон), Раян Джек (Рейнджерс), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Кенні Маклін (Норвіч), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед);

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Томмі Конвей (Брістоль Сіті), Джеймс Форрест (Селтік), Льюїс Морган (Нью-Йорк Ред Буллз), Лоуренс Шенкленд (Гартс).

До фінальної заявки не потрапили воротар Крейг Гордон (Гартс), захисник Джон Суттар (Рейнджерс) та нападник Бен Доак (Ліверпуль), натомість довикликали форвардів Томмі Конвея та Льюїса Моргана.

Нагадаємо, на Євро-2024, який стартує 14 червня, Шотландія зіграє проти Німеччини, Угорщини та Швейцарії.