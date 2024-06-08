Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Із підсумкового складу команди вибули воротар Клужа і півзахисник Констанци.

Керманич румунської збірної Едвард Йорданеску визначився зі списком виконавців, які представлятимуть країну на Євро-2024 у Німеччині.

Попередня заявка збірної Румунії була опублікована 24 травня. До неї увійшли 28 гравців, тож двоє з них не братимуть участі в майбутньому турнірі.

Заявка збірної Румунії на Євро-2024

Воротарі: Флорін Ніце (Газіантеп), Гораціу Молдован (Атлетіко), Штефан Тірновану (Стяуа).

Захисники: Андрей Раціу (Райо Вальєкано), Раду Дрегушин (Тоттенгем), Богдан Раковіцан (Ракув), Адріан Рус (Пафос), Йонуц Неделчару (Палермо), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Васіле Могош (ЧФР Клуж), Нікушор Банку (Університатя Крайова).

Півзахисники: Деян Сореску (Газіантеп), Маріус Марін (Піза, Італія), Александру Чікелдеу (Коньяспор), Резван Марін (Емполі), Ніколае Станчу (Дамак), Денніс Манн, Валентин Міхейле (обидва — Парма), Яніс Хаджі (Алавес), Адріан Шут, Даріус Олару, Флорінель Коман (усі — Стяуа).

Нападники: Деніс Дрегуш (Газіантеп), Джордже Пушкаш (Барі), Деніс Алібек (Муайтер), Данієль Бірліджа (ЧФР Клуж).

Місця в складі команди Йорданеску не знайшлося двом гравцям, які раніше потрапили до попередньої заявки. Йдеться про Резвана Саву (в. ЧФР Клуж) та Константіна Грамені (п. Констанца Лайтхауз).

Нагадаємо, зі збірною Румунії збірна України зустрінеться в понеділок, 17 червня, в першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024.