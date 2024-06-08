Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голи Модрича та Будіміра принесли хорватам перемогу.

В рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року збірна Португалія грала проти збірної Хорватії. Роберто Мартінес дав можливість зіграти в старті Діогу Далоту, Жоау Фелішу та Гонсалу Рамушу. Досвідчені Пепе та Роналду разом з тим залишились у запасі. У хорватів натомість з перших хвилин вийшов Лука Модрич.

З перших хвилин матчу команди задали доволі непоганий темп гри, але небезпечні моменти з'явились зовсім не одразу. Навіть перший гол стався після не зовсім небезпечного епізоду — в результаті сумбуру в штрафному португальців Вітінья збив Ковачича, а арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Лука Модрич пробив в лівий від себе кут й хоч Кошта вгадав напрямок удару, зробити з цим нічого не зміг.

Португальцям не вдавалось діяти першим номером, а хорвати робили дуже небезпечні підходи. В одному з таких моментів Йошко Гвардіол змістився в центр увійшов в чужий штрафний та пробивав в дальній верхній кут — повз ворота пройшов м'яч. Захисник Манчестер Сіті дуже вдало переклав свій більш атакувальний досвід на виступи у збірній і наприкінці тайму міг асистувати - Гвардіол викотив в центр на Крамарича, але Кошта врятував португальців, а добивання Будиміра з декількох метрів виявилось неточним.

Атаки збірної Португалії не несли суттєвої загрози, а команди відправились відпочивати за мінімальної переваги гостей. Втім, вже на початку другого тайму Роберто Мартінес провів чотири заміни, а його команда почала знищувати захист хорватів. Це призвело до доволі швидкого голу, коли Семеду підключився правим флангом та прострілив на дальню стійку, де Жота вразив порожній кут. Заміни спрацювали. 1:1.

Португальці продовжували регулярно розрізати оборону гостей флангами, але довести справу до ще одного голу не вдавалось. Златко Далич дуже швидко відреагував та зробив потрійну заміну, а хорвати дещо неочікувано знов вийшли вперед. Перішич пробив з розвороту з лінії чужого штрафного — м'яч влучив в поперечину і відлетів перед воротам, а Будимір добив м'яч у ворота.

Трохи згодом Португалія могла забити, коли Канселу вивалився на побачення з Ліваковичем, але захисник встиг завадити йому пробити. Господарі не збирались збавляти оберти: сейв Ліваковича після удару Вітіньї та рикошету, заблокований постріл Жоти з декількох метрів та неточний удар Діаша на дальній стійці — все це відбулось протягом хвилини, але забити португальці так й не змогли.

Хорвати стримали натиск й повинні були забивати третій гол, коли Сучич двічі обігрався з партнерами, вирвався на побачення з Коштою й не зміг переграти того в ближньому бою. Португальці теж мали ідеальний шанс, щоб забити - Лівакович відбив м'яч перед собою, але зреагував на небезпечний удар Діаша. Фінальний свисток головного арбітра зафіксував перемогу хорватів з рахунком 2:1.

Португалія — Хорватія 1:2

Голи: Жота, 48 - Модрич, 9 (пен), Будімір, 56

Португалія: Кошта — Далот (Канселу, 46), Діаш, Інасіу, Мендеш (Семеду, 46) — Палінья — Фернандеш (Нету, 71), Вітінья (Нунеш, 84) — Сілва, Феліш (Леау, 46) — Рамуш (Жота, 46)

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Брозович (Іванушец, 75) — Модрич (Перішич, 54), Ковачич (Влашич, 75) — Маєр (Пашалич, 54), Крамарич (Сучич, 54) — Будімір (Петкович, 67)

Попередження: Канселу — Брозович, Іванушец