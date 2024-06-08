Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгія завершила ігрову підготовку до Євро-2024 перемогою над Люксембургом

Однак при цьому команда Доменіко Тедеско понесла кадрову втрату в захисті.

Бельгія — Люксембург, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бельгія — Люксембург 3:0

Голи: Лукаку, 43 (пен.), 57, Троссар, 81



Бельгія: Кастельс — Кастань (Бакайоко, 65), Фас, Вітсель (Вранкс, 46), Меньє (Де Кейпер, 16) — Мангаля, Онана (Дебаст, 65) — Троссар, де Брюйне (Де Кетеларе, 72), Доку (Карраско, 64) — Лукаку.



Люксембург: Моріс — Янс (Лохей, 78), Махмутович, Шано, Карлсон, Джогович (Жонатас, 86) — Олесен, Мартінс (Селімович, 54), Філіппс (Ікене, 86) — Родрігес (Перейра, 86), Сінані.



Попередження: Джогович