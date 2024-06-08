Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальський тренер вірить у співвітчизника.

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью оцінив перспективи 39-річного форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду на майбутньому чемпіонаті Європи.

"Яка буде роль Роналду на Євро? Роберто Мартінес знає.

Кріштіану — той, хто чудово розуміє свій стан, усвідомлює свої цілі, знає, як його хоче використовувати тренер — випускати на весь матч у кожній грі або поберегти для ключових моментів.

У Роналду великий вплив, він заб'є свої голи. Я не вірю, що він поїде з чемпіонату Європи без забитих м'ячів", — сказав Моурінью RTP.

На груповому етапі Євро-2024 Португалія зіграє з Грузією, Чехією та Туреччиною.