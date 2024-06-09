До вашої уваги результати літніх неофіційних зустрічей.
Іспанія - Північна Ірландія, Getty Images
09 червня 2024, 00:51
У суботу, 8 червня, відбулася низка товариських поєдинків.
Зокрема, Угорщина крупно обіграла Ізраїль, Швейцарія та Австрія зіграли внічию, Сербія була сильнішою за Швецію, Данія впоралася з Норвегією, а Іспанія — з Північною Ірландією.
Угорщина - Ізраїль 3:0
Голи: Шаллай 11, Варга 19, 22.
Швейцарія – Австрія 1:1
Голи: Відмер, 26 – Баумгартнер, 5.
Швеція – Сербія 0:3
Голи: Мілінкович-Савич, 18, Мітрович, 60, Тадич, 70.
Данія - Норвегія 3:1
Голи: Гейб'єрг 12, Вестергорд 21, Поульсен 90 — Голанд 72
Данія: Шмайхель, Ба (Мехле 62), Андерсен, Вестергорд, Крістіансен, Гейб'єрг, Крістенсен (К'єр 62), Х'юлманд (Делейні 46), Сков Ольсен (Еріксен 62), Дамсгорд (Поульсен 84), Гейлунн (Дольберг 62)
Норвегія: Нюланд, Ріерсон (Ганче-Ольсен 75), Аєр, Естігор, Педерсен (Вольфе 46), Едегор, Берге (Ветлесен 87), Торсбю (Берг 75), Бобб (Ботхейм 87), Нуса (Деннум 46), Голанд
Попередження: Гейб'єрг 50 — Естігор 19.
Іспанія - Північна Ірландія 5:1
Голи: Педрі, 12, 29, Мората, 18, Фабіан Руїс, 35, Оярсабаль, 60 — Беллард, 2.
Іспанія: Унаї Симон, Навас (Карвахаль, 46), Начо (Лапорт, 53), Ле Норман, Кукурелья (Грімальдо, 46), Фабіан Руїс, Родрі, Педрі (Меріно, 61), Вільямс, Ямаль (Хоселу, 72), Мората (Оярсабаль, 53).
Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Бредлі (Маккосланд, 66), Г'юм (Спенсер, 77), Еванс, Тоул (Томпсон, 46), Беллард, Льюїс, Прайс (Макменамін, 83), Бойд-Манс (Еванс, 46), Чарльз, Рід (Тейлор, 66).
Предупредження: Ле Норман 5, Прайс 64.