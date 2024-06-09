Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 червня 2024 року.

Національна збірна Бельгії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Люксембургу, прогнозовано не залишивши шансів опонентам на власному полі.

Наші суперники за групою на Євро цього разу були безкомпромісними. Гості завдали всього одного удару по воротах за гру, але й той був неточним.

У той самий час біля воріт Моріса постійно виникали загрози й зрештою голкіпер Люксембургу пропустив під завісу першого тайму від Лукаку з пенальті, а потім ще раз від Ромелу після перерви та від Троссара на завершення протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Бельгія — Люксембург у рамках підготовки до Євро-2024:

Бельгія — Люксембург 3:0

Голи: Лукаку, 43 (пен.), 57, Троссар, 81

Бельгія: Кастельс — Кастань (Бакайоко, 65), Фас, Вітсель (Вранкс, 46), Меньє (Де Кейпер, 16) — Мангаля, Онана (Дебаст, 65) — Троссар, де Брюйне (Де Кетеларе, 72), Доку (Карраско, 64) — Лукаку.

Люксембург: Моріс — Янс (Лохей, 78), Махмутович, Шано, Карлсон, Джогович (Жонатас, 86) — Олесен, Мартінс (Селімович, 54), Філіппс (Ікене, 86) — Родрігес (Перейра, 86), Сінані.

Попередження: Джогович.