Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

32-річний футболіст отримав травму в товариському матчі.

Участь правого захисника збірної Бельгії Тома Меньє в чемпіонаті Європи під питанням.

32-річного футболіста замінили на 16-й хвилині товариського матчу з Люксембургом (3:0) 8 червня.

Наступного дня прес-служба збірної Бельгії оголосила, що Меньє пройде додаткові медичні тести у зв'язку з м'язовою травмою і не поїде з командою до Німеччини в середу.

На груповому етапі Євро-2024 бельгійці, яких тренує Доменіко Тедеско, зіграють у групі Е зі збірними Словаччини (17 червня), Румунії (22 червня) та України (26 червня).

Меньє дебютував за національну команду 2013 року і грав на останніх чотирьох великих міжнародних турнірах.

Загалом захисник провів за збірну 65 матчів і забив 8 голів.