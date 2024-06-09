Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Франція та Канада.

Збірні Франції та Канади зіграють товариський матч у Бордо та стадіоні Матмют Атлантік.

Дідьє Дешам, після перемоги над Люксембургом (3:0), використав із перших хвилин Саліба в центрі оборони, тоді як Камавінга долучиться до опорної зони, а Грізманн та Жиру гратимуть в атаці.

Джессі Марш, на тлі розгрому від Нідерландів (0:4), залучив до стартового складу Крепо в рамці воріт.

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Т. Ернандес — Канте, Камавінга — Дембеле, Грізманн, М. Тюрам — Жиру.

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Менді, Чуамені, Мбаппе, Коло Муані, Рабьо, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате, Баркола.



Канада: Крепо — Джонстон, Бомбіто, Корнеліус, Девіс — Б’юкенен, Коне, Еуштакіу, Міллар — Девід, Ларін.

Запасні: Сент-Клер, Де Фужероль, Міллер, Затор, П’єтт, Гойлетт, Блер, Угбо, Шаффельбург, Осоріо, Ларея, Брім, Гайберт, Олувасеї.



Гра Франція — Канада почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.