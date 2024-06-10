Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 9 червня 2024 року.

Національна збірна Франції в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Канади, так і не зумівши забити власному полі.

Одні з фаворитів майбутнього Євро приймали учасника Копа Америка, що також розпочнеться найближчим часом. І представники американського континенту виявились спроможні втримувати власні ворота у недоторканості.

На рахунку Франції було домінування лише в першій половині зустрічі, тоді як після перерви канадці навіть одразу влучили в поперечину, чим змусили стадіону у Бордо принишкнути в останньому матчі Олів’є Жиру на полях рідної країни в складі збірної.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Франція — Канада у рамках підготовки до Євро-2024:

Франція — Канада 0:0

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано (Конате, 63), Т. Ернандес (Менді, 46) — Канте, Камавінга — Дембеле (Коман, 74), Грізманн (Коло Муані, 87), М. Тюрам (Тюрам, 74) — Жиру (Баркола, 62).

Канада: Крепо — Джонстон (Ларея, 63), Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 70), Девіс (Гайберт, 84) — Б’юкенен (Шаффельбург, 85), Коне (Олувасеї, 84), Еуштакіу, Міллар — Девід, Ларін (Осоріо, 71).

Попередження: Камавінга — Джонстон