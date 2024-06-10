Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Албанці потрапили у "групу смерті".

Став відомий остаточний склад національної збірної Албанії на чемпіонат Європи 2024 року, який пройде на теренах Німеччині з 14-го червня по 14-е липня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Воротарі: Томас Стракоша (Брентфорд), Етріт Беріша (Емполі), Ельхан Кастраті (Чіттаделла).

Захисники: Насер Алії (Волунтарі), Арлінд Аєті (ЧФР Клуж), Маріо Мітай (локомотив), Ельсеїд Гюсай (Лаціо), Берат Джимсіті (Аталанта), Енеа Міхай (Фамалікан), Іван Баліу (Райо Вальєкано), Ардіан Ісмайлі (Емполі), Мараш Кумбула (Сассуоло).

Півзахисники: Казім Лячі (Спарта Прага), Крістьян Аслані (Інтер), Юльбер Рамадані (Лечче), Ясір Асані (Кванчжу), Клаус Гясула (Дармштадт), Амір Абраші (Грассхопер), Недім Байрамі (Сассуоло), Ернест Мучі (Бешикташ), Медон Беріша (Лечче).

Нападники: Армандо Броя (Челсі), Рей Манай (Сівасспор), Мірлінд Даку (рубін), Таулянт Сефері (Бані Яс), Арбер Ходжа (Динамо Загреб).

Нагадаємо, збірна Албанії на Євро-2024 гратиме у групі В, разом зі збірними Іспанії, Італії та Хорватії.