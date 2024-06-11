Керманич "помаранчевих" Рональд Куман заявив, що хавбек Аталанти отримав м'язову травму.
Тен Копмейнерс, Getty Images
11 червня 2024, 10:15
Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Барселони Френкі де Йонг не поїде разом із збірною Нідерландів на Євро-2024 через, проте це не єдині погані новини в таборі "оранжевих".
Головний тренер нідерландської збірної Рональд Куман заявив, що атакуючий півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс також має пошкодження, через яке ризикує не зіграти на чемпіонаті Європи в Німеччині.
"Той факт, що Тен травмувався, це драматичний момент. Якщо є гравець, який заслуговує на те, щоб відзначитися в збірній, то це Тен, із урахуванням того сезону, який він провів.
Травми – наслідок насиченого футбольного календаря? Так, я так думаю. Із цим проблеми і у Польщі. Ми сподіваємось отримати результат щодо Копмейнерса вранці, але в мене є погані підозри", — цитує слова Рональда Кумана Onsoranje.nl (KNVB).
Нагадаємо, що Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня, а збірна Нідерландів потрапила до квартету D, де зустрінеться з Польщею, Австрією та Францією.