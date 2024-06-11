Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "помаранчевих" Рональд Куман заявив, що хавбек Аталанти отримав м'язову травму.

Напередодні стало відомо про те, що центральний півзахисник Барселони Френкі де Йонг не поїде разом із збірною Нідерландів на Євро-2024 через, проте це не єдині погані новини в таборі "оранжевих".

Головний тренер нідерландської збірної Рональд Куман заявив, що атакуючий півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс також має пошкодження, через яке ризикує не зіграти на чемпіонаті Європи в Німеччині.

"Той факт, що Тен травмувався, це драматичний момент. Якщо є гравець, який заслуговує на те, щоб відзначитися в збірній, то це Тен, із урахуванням того сезону, який він провів.

Травми – наслідок насиченого футбольного календаря? Так, я так думаю. Із цим проблеми і у Польщі. Ми сподіваємось отримати результат щодо Копмейнерса вранці, але в мене є погані підозри", — цитує слова Рональда Кумана Onsoranje.nl (KNVB).

Нагадаємо, що Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня, а збірна Нідерландів потрапила до квартету D, де зустрінеться з Польщею, Австрією та Францією.