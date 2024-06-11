Нідерландський хавбек Барселони все ще не оговтався після минулої травми.
Френкі де Йонг, Getty Images
11 червня 2024, 07:53
Центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг не поїде разом із національною збірною Нідерландів на майбутнє Євро-2024, яке пройде в Німеччині. Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів (KNVB).
27-річний хавбек не виходив на футбольне поле з кінця квітня цього року, коли отримав чергову травму щиколотки під час матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала та не зміг продовжити гру наприкінці першого тайму.
Через ризик посилити існуюче пошкодження було прийнято рішення не форсувати події, тому Френкі залишив розташування нідерландської збірної і продовжить відновлення після травми.
Нагадаємо, що Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня, а збірна Нідерландів потрапила до квартету D, де зустрінеться з Польщею, Австрією та Францією.