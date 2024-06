Центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг не поїде разом із національною збірною Нідерландів на майбутнє Євро-2024, яке пройде в Німеччині. Про це повідомляє Федерація футболу Нідерландів (KNVB).

27-річний хавбек не виходив на футбольне поле з кінця квітня цього року, коли отримав чергову травму щиколотки під час матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала та не зміг продовжити гру наприкінці першого тайму.

Через ризик посилити існуюче пошкодження було прийнято рішення не форсувати події, тому Френкі залишив розташування нідерландської збірної і продовжить відновлення після травми.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔



We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ