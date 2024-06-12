Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 червня 2024 року.

Національна збірна Португалії в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Ірландії, здобувши впевнену перемогу на власному полі.

Одні з фаворитів майбутнього турніру не полишали контролювати хід протистояння ні на мить і відкрили рахунок ще до настання середини першого тайму зусиллями Жоау Феліша.

А вже після перерви був час суто одного футболіста — суперзірки Кріштіану Роналду, який нагадав про свої таланти одразу двома забити м’ячами й закріпив перевагу команди Роберто Мартінеса.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Португалія — Ірландія у рамках підготовки до Євро-2024:

Португалія — Ірландія 3:0

Голи: Феліш, 19, Роналду, 50, 60

Португалія: Кошта — Далот (Семеду, 46), А. Сілва, Пепе (Данілу, 46), Інасіу, Канселу (Мендеш, 46) — Фернандеш, Ж. Невеш (Нунес, 77), Леау (Жота, 46) — Роналду, Феліш (Р. Невеш, 46).

Келлегер — О’Ши, О’Браєн, Скейлс — Коулман (Найт, 70), Смоллбоун (Сайкс, 83), Каллен, Бреді (О’Доуда, 53) — Перротт (Джонстон, 53), Айда (Кеннон, 53), Шмодікс (Доерті, 69).