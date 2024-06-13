Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У заявці колективу Рональда Кумана знову 26 виконавців.

Центральний нападник Болоньї Джошуа Зіркзе отримав можливість допомогти збірній Нідерландів на Євро-2024, передає офіційна сторінка OnsOranje у Twitter/X.

Через травми півзахисників Тена Копмейнерса та Френкі де Йонга колектив Рональда Кумана раніше зменшився до 24-х гравців. У підсумку, спочатку виклик до національної команди все ж отримав захисник Ян Матсен, а тепер до нідерландців має приєднатися і Зіркзе.

У сезоні-2023/24 23-річний центрфорвард узяв участь у 37 матчах Болоньї у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 7 асистами. На Євро-2024 він може дебютувати за свою національну команду. Зараз на рахунку Джошуа 21 гол у 45 поєдинках за молодіжні команди збірної Нідерландів.

На груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині команда Кумана зустрінеться з Польщею (16 червня), Францією (21 червня) та Австрією (25 червня) в квартеті D.

Остаточна заявка збірної Нідерландів на Євро-2024

Воротарі: 1. Барт Вербрюгген (Брайтон), 13. Джастін Бейло (Феєнорд), 23. Марк Флеккен (Брентфорд).

Захисники: 2. Лютсарел Гертрейда (Феєнорд), 3. Маттейс де Лігт (Баварія), 4. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), 5. Натан Аке (Манчестер Сіті), 6. Стефан де Врей (Інтер), 12. Джеремі Фрімпонг (Баєр), 15. Міккі ван де Вен (Тоттенгем), 17. Дейлі Блінд (Жирона), 20. Ян Матсен (Боруссія Дортмунд / Челсі), 22. Дензел Думфріс (Інтер Мілан).

Півзахисники: 7. Хаві Сімонс (РБ Лейпциг / ПСЖ), 8. Джорджиньо Вейналдум (Аль-Іттіфак), 14. Тіджані Рейндерс (Мілан), 16. Джої Верман, 24. Єрді Схаутен (обидва — ПСВ), 26. Раян Гравенберх (Ліверпуль).

Нападники: 9. Ваут Веггорст (Гоффенгайм / Бернлі), 10. Мемфіс Депай (Атлетіко / ?), 11. Коді Гакпо (Ліверпуль), 18. Доніелл Мален (Боруссія Д), 19. Браян Броббі (Аякс), 21. Джошуа Зіркзе (Болонья), 25. Стівен Бергвейн (Аякс).