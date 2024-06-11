Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представник Боруссії (Дортмунд)/Челсі повернувся до заявки своєї національної команди.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман вирішив повернути лівого захисника Яна Матсена до складу своєї команди, передає офіційна сторінка OnsOranje у Twitter/X.

Повідомляється, що 22-річний гравець дортмундської Боруссії, орендований до кінця червня в Челсі, приєднається до тренувального табору нідерландців вже сьогодні, 11 червня. Раніше Матсен потрапив до попередньої заявки збірної Нідерландів на Євро-2024, але разом із ще трьома виконавцями опинився поза остаточною.

Нагадаємо, колектив Кумана через травми втратив одразу двох півзахисників — Френкі де Йонга і Тена Копмейнерса. Таким чином, остаточна заявка команди скоротилася до 25 гравців.

На груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині збірна Нідерландів зустрінеться з Польщею (16 червня), Францією (21 червня) та Австрією (25 червня) в квартеті D.