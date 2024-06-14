Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу-відкриття Євро-2024, який пройде 14 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відкриття чемпіонату Європи-2024 між собою зійдуться збірні Німеччини та Шотландії.

НІМЕЧЧИНА — ШОТЛАНДІЯ

П’ЯТНИЦЯ, 14 ЧЕРВНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Головна подія цього літа розпочинається вже незабаром і більше не буде розмов про підготовку, усіляких прогнозів та передбачень експертів, а буде лише футбол. Дуже багато футболу. Особливо в перші два тижні турніру, коли проводитиметься груповий етап. Але не в стартовий день. Тут усе просто — господарі, німці, урочисто відкривають змагання матчем на найбільш сучасній арені країни.

Але це не чемпіонат світу-2006, тож у суперниках буде не Коста-Рика, при всій повазі, а збірна Шотландії, яка, будемо відверті, здивувала всіх під час кваліфікації до Євро. П’ять перемог на старті в групі, де також були присутні Іспанія, Норвегія та Грузія. І Кіпр на додачу, але то вже таке. Напевно, команда Стіва Кларка й сама трохи втратила голову від того шаленого успіху, тож останні три гри виграти не змогла, відпустила "Фурію Роху", а сама з другої сходинки спокійно вийшла у фінальну частину.

Чи хотіла "тартанова армія" потрапити в групу до Німеччини? Та ніхто б не хотів, бо вони — господарі турніру, і це дуже спонукає до виступів на належному рівні. Але й опинитись випадково в групі з Італією, Хорватією та Албанією для Шотландії було б ще тією пригодою. Тож тепер доведеться влаштовувати боротьбу разом із Швейцарією та Угорщиною й намагатись при цьому на трьох десь підловити явних фаворитів квартету.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Німеччина переможе Шотландію з ймовірністю 73% (коефіцієнт 1,31). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Як грала Німеччина на останніх великих турнірах — ми всі бачили. Фанати "Бундестім" дякують за цей досвід, але повторення його на домашньому Євро точно не хочуть. Ба більше — вони вимагають гідних результатів, і тут уже не вдасться обмежитись простим виходом до плей-оф, бо це в цьому розіграші може зробити й третя команда в чотирьох із шести груп. Звичайно, що з такими амбіціями німці навіть не розглядають подібний сценарій.

Та й для чого вони тоді кликали Юліана Нагельсманна очолювати збірну? Тут ідеться вже не просто про ситуативний виступ із командою в одному циклі, а про повноцінний досвід на чолі "Бундестім" із перебудовою й усіма її наслідками та викликами. І якщо ознайомитись із відгуками на роботу Нагельсманна вже зараз, то всім більш-менш подобається, але очікування вже більш обережні, аніж були кілька кампаній до цього.

Воно й не дивно, бо Німеччина вже сприймається як не чемпіон світу, а як збірна, яку можуть потопити в групі Південна Корея чи Японія. Або та сама Угорщина, якщо ми вже проводимо паралелі із цьогорічним турніром.

При цьому є один важливий момент — "Бундестім" не грали офіційних матчів від 1 грудня 2022, коли обіграли Коста-Рику (4:2, яка іронія!), і вилетіли з чемпіонату світу в Катарі. Це було ще з Гансом-Дітером Фліком на чолі, і оскільки після цього команда провалила низку товариських поєдинків, робота фахівця на посаді завершилась достроково. Ігровий ритм — те, чого бракуватиме німцям, але навіть у контрольній грі проти України (0:0) було помітно, що вони знають, як із цим боротись.

Хоча формально Шотландія теж у 2024 році не провела жодної офіційної гри, а її суперники під час підготовки до Євро викликають багато запитань через свій рівень майстерності. Тим паче, що з четвірки Нідерланди – Північна Ірландія – Гібралтар – Фінляндія обіграти вдалось тільки найслабший колектив (2:0), після чого була нічия проти фінів (2:2). А от із "помаранчевими" були 0:4 — і це вже більше схоже на той рівень спротиву, із яким Шотландія зіштовхнеться на цьогорічному Євро.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Кроос, Андріх — Мусіала, Гюндоган, Вірц — Гаверц.

Шотландія: Ганн — Гендрі, Генлі, Тірні — Ральстон, Мактоміней, Гілмур, Робертсон — Макгінн, Крісті — Шенкленд.

прогноз 3:1

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