Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Іспанії поділився очікуваннями від Євро-2024.

Перед стартом чемпіонату Європи-2024 головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував розподіл сил у групі B, куди потрапила його команда.

"Мені здається, це буде турнір із найвищим технічним рівнем в історії. Ніхто не залишиться осторонь, я очікую на дуже відкритий турнір, без явного фаворита і з 8-10 командами, здатними перемогти, ураховуючи звичних грандів і потенційні відкриття.

Це може бути історичний чемпіонат Європи з футболу — такий, що знаменує собою початок цілої нової епохи.

Наша група? Найскладніша з усіх! Але це не має значення: щоб перемогти на турнірі, треба перемагати найкращих, і саме тому ми тут. Щоб спробувати.

Ми грали з Хорватією та Італією на останньому чемпіонаті Європи та в Лізі націй минулого літа.

Команда Далича змінилася менше, аніж Іспанія та Італія, починаючи з тренера. Роки минають для їхніх ключових гравців, але Хорватія завжди поруч із фаворитами: у них неперевершене патріотичне почуття, у збірній вони знаходять неймовірну згуртованість.

Вражає, як така маленька країна може виростити стільки чудових футболістів. Із огляду на все, це трохи схоже на те, що відбувається в Країні Басків.

І не варто забувати про Албанію. Можливо, ще невідому широкому загалу, але з багатьма хорошими гравцями і тренером, який надав команді динамічний і агресивний стиль. Вони грають добре і точно завдадуть клопотів тим, хто на них не зважатиме.

Італія? Відмінні гравці й винятковий тренер. Італія все ще залишається великою футбольною державою, навіть у цей історичний момент, який я б назвав незрозумілим для них: залишитись поза двома чемпіонатами світу, але між ними перемогти на чемпіонаті Європи.

Можливо, гравці як Іспанії, так і Італії не мають такого визнання у ЗМІ, як інші, але в обох командах є футболісти світового класу.

Якщо говорити про своїх, то я вважаю, що Родрі — найкращий півзахисник у світі, Карвахаль виграв шість Ліг чемпіонів, Мората — чудовий нападник і так далі.

Але найважливіше для нас те, що ми сформували дуже талановиту, сильну, дисципліновану команду з великою кількістю варіацій в атакувальній фазі. Гнучку та універсальну, а тому дуже небезпечну.

Приклад цього — Ямал. Талант не має віку: із нами також їде Ісус Навас, якому вже 39 років. Я не встановлюю вікових обмежень. Є тренери, які не дуже вірять у футбол для широкого загалу, а я вірю. Можливо тому, що я виріс в Атлетіку, команді, для якої дитяча команда — це все, це життя.

Я присвячую більше часу молоді, намагаючись передати їм скромність, професіоналізм, спокій і, перш за все, рівновагу. Ті, хто має більше досвіду, вже знають певні речі.

Що я знайшов у цих хлопцях, як у Ламіні, так і в Пау Кубарсі, так це величезну здатність до навчання в поєднанні з бажанням слухати і вдосконалюватись. Вони мають вражаючу зрілість, таку ж вроджену, як і талант, який їх супроводжує", — заявив іспанський фахівець.

Перший матч на турнірі Іспанія проведе проти Хорватії 15 червня, о 19:00.