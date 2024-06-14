Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від вінгера стосовно виступу на Євро-2024.

Хвіча Кварацхелія висловив думку стосовно очікувань від збірної Грузії на Євро-2024.

"Ми готуємося з максимальною інтенсивністю, адже до нашої мрії – першого матчу збірної на Євро – залишилося зовсім небагато часу", — цитує вінгера офіційний сайт УЄФА.

"Напевно, кожен грузин мріяв про те, що наша збірна колись потрапить на такий великий турнір. День, коли ця мрія збулася, став для нас найщасливішим. Але ми приїхали сюди не просто брати участь. Ми хочемо залишити свій слід на Євро-2024 та написати нову сторінку історії. Ми зробимо для цього все можливе. Наша команда повністю сфокусована на майбутньому турнірі та готова до нього. Вся Грузія чекає на наш дебют. 18 червня вся країна об'єднається, а ми намагатимемося перемогти.

Нас переповнюють емоції, але ми намагаємось їх контролювати. Ми намагаємося підготуватися до першої гри якнайкраще, адже вона найважливіша – з яким настроєм почнемо, з таким і продовжимо.

Наша перша мета, як, напевно, і будь-яка інша команда, пройти груповий етап, і ми зробимо все можливе для цього. Сподіваюся, гра закінчиться на нашу користь і ми досягнемо своєї мети".

У групі чемпіонату Європи Грузія зіграє з Португалією, Чехією та Туреччиною.