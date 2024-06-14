Тренер прокоментував рівень групи на турнірі.
Златко Далич, Getty Images
14 червня 2024, 15:57
Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловив думку стосовно виступів команди на Євро-2024.
"Ми граємо у найсильнішій групі Євро, з нами чинний чемпіон Італія та переможець Ліги націй Іспанія", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.
"Іспанці обіграли нас за пенальті у фіналі Ліги націй та в овертаймі до 1/8 фіналу останнього Євро. У нас є досвід зустрічей із цією командою, і ми знаємо, що треба робити.
Постараємося здобути перемогу, тому що хочемо добре розпочати чемпіонат".
Також у групі за участі збірної Хорватії зіграє Албанія.