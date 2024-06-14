Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер прокоментував рівень групи на турнірі.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловив думку стосовно виступів команди на Євро-2024.

"Ми граємо у найсильнішій групі Євро, з нами чинний чемпіон Італія та переможець Ліги націй Іспанія", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Іспанці обіграли нас за пенальті у фіналі Ліги націй та в овертаймі до 1/8 фіналу останнього Євро. У нас є досвід зустрічей із цією командою, і ми знаємо, що треба робити.

Постараємося здобути перемогу, тому що хочемо добре розпочати чемпіонат".

Також у групі за участі збірної Хорватії зіграє Албанія.