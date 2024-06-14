Десять років війни з кацапським брудом.
Ребров, getty images
14 червня 2024, 16:22
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо мотивації гравців "синьо-жовтої" команди. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Гравців збірної України зараз не потрібно мотивувати. Коли в країні триває жахлива війна, то хлопці й так розуміють, якою відповідальністю є гра за національну команду.
Це дійсно дуже велика мотивація. Іноді ми говоримо про це, але я бачу по обличчях футболістів, за їхнім ставленням до тренувального процесу і матчів, наскільки вони вмотивовані", — заявив Ребров.
Нагадаємо, матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, о 16:00 за Києвом. Це буде стартова гра для обох збірних на турнірі.