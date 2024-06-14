Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Десять років війни з кацапським брудом.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо мотивації гравців "синьо-жовтої" команди. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Гравців збірної України зараз не потрібно мотивувати. Коли в країні триває жахлива війна, то хлопці й так розуміють, якою відповідальністю є гра за національну команду.

Це дійсно дуже велика мотивація. Іноді ми говоримо про це, але я бачу по обличчях футболістів, за їхнім ставленням до тренувального процесу і матчів, наскільки вони вмотивовані", — заявив Ребров.