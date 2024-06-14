Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німцям буде дуже важко.

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос, який після Євро-2024 завершить ігрову кар'єру, висловився щодо перемоги "Бундестім" на домашньому чемпіонаті Європи. Цитує видатного німця FourFourTwo.

"Це був дуже особливий спосіб завершити клубну кар'єру. Про краще я і мріяти не міг. Насолоджувався всім цим днем, бачив, що він значить для вболівальників, відчував їхню любов та підтримку і показував їм, наскільки вони важливі для мене.

Весь цей сезон — це особливий спосіб відкланятися. Я говорю не тільки про те, що відбувалося на полі, де ми досягли успіху, а й про те, що кожен день було в роздягальні: про те, як ми більше часу проводили разом, як взаємодіяли, як стали єдиним цілим.

Звичайно, перемога на Євро цього літа стала б ідеальним кінцем кар'єри. Але я реаліст і знаю, що буде нелегко. Не збираюся судити про всю свою кар'єру за тим, як пройде цей турнір, як не судив би за поразкою Реала у фіналі Ліги чемпіонів.

Водночас я розумію, наскільки особливою стала б перемога на очах у наших фанатів. Однак для цього багато чого має зійтися. Треба рухатися вперед крок за кроком. Ми зосереджені на тому, щоб показати свій максимум, і тоді стане зрозуміло, яких успіхів ми досягнемо", — сказав Кроос.