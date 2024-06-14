Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький голкіпер став рекордсменом "бундестім" за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією.

У стартовому складі "бундестім" на цей поєдинок вийшов голкіпер Мануель Ноєр, для якого цей матч став рекордним 35 у старті на великих міжнародних турнірах за Німеччину.

Раніше досвідчений голкіпер поділяв це досягнення з Філіппом Ламом, який 34 рази виходив у стартовому складі німецької команди на великих турнірах.

Окрім цього, серед голкіперів 35 матчів у старті є тільки у Уго Лльоріса (Франція), а серед польових гравців більше мають тільки італієць Паоло Мальдіні (36) та португалець Кріштіану Роналду (43).