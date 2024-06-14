Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Талановитий плеймейкер збірної Німеччини забив доволі швидкий гол у ворота Шотландії.

У матчі-відкриття Євро-2024 збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією.

Рахунок у цьому поєдинку було відкрито вже на десятій хвилині, коли плеймейкер "бундестім" Флоріан Вірц відгукнувся на передачу Йосуа Кімміха та вивів німецьку команду вперед.

Таким чином, Вірц став не тільки автором першого гола в цьому розіграші чемпіонату Європи, а й наймолодшим гравцем в історії збірної Німеччини, якому вдалося забити на чемпіонаті Європи (21 рік та 42 дні).

ВІДЕО ГОЛА ФЛОРІАНА ВІРЦА:

Раніше це досягнення належало Каю Гаверцу, який також раніше виступав за леверкузенський Баєр, як і Флоріан Вірц.