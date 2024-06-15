Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 15 червня і розпочнеться о 16:00.

У рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Угорщини та Швейцарії.

СУБОТА, 15 ЧЕРВНЯ, 16:00. КЕЛЬН СТЕДІУМ, КЕЛЬН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команди під керівництвом Марко Россі та Мурата Якіна відповідно, ймовірніше за все, у підсумку вестимуть боротьбу за другу пряму путівку до плей-оф. Поразка Шотландії у вчорашньому поєдинку-відкритті турніру з Німеччиною тільки підвищила важливість сьогоднішньої дуелі в квартеті А.

Цікаво, що команди не зустрічалися доволі давно. Востаннє протистояння між Угорщиною та Швейцарією проходили у рамках відбору до чемпіонату світу-2018. У 2016 році угорці вдома поступилися з рахунком 3:2, пропустивши вирішальний гол на 90-й хвилині. Роком пізніше швейцарці святкували розгромну домашню звитягу (5:2).

Фінальної частини Євро-2024 Угорщина дісталася фінішувавши першою у відбірковій групі, де також опинилися Сербія, Чорногорія, Литва і Болгарія. Сербів, які завершили відбір другими, угорці випередили на 4 очки (18 проти 14), тоді як чорногорців обійшли на 7 залікових балів. Навряд чи когось надто здивує той факт, що команда Россі не зазнала жодної поразки на груповому етапі відбору.

Швейцарія ж на стадії кваліфікації трохи неприємно здивувала в своїй групі з румунами, ізраїльтянами, білорусами, косоварами та андорцями. Колектив Якіна п'ятьма заліковими балами поступився Румунії (22 проти 17), випередивши Ізраїль лише на 2 очки (17 проти 15). Під кінець відбору швейцарці видали 4-матчеву серію без перемог.

У рамках підготовки до турніру угорці поступилися на виїзді ірландцям (2:1), вдруге пропустивши вже в компенсований час, а потім на власному полі розібралися з ізраїльтянами (3:0). Швейцарці вдома розгромили Естонію з рахунком 4:0, після чого, теж на власному полі, зіграли внічию з Австрією (1:1).

На папері, скоріше все ж саме номінальні гості виглядають фаворитами зустрічі, проте недооцінювати угорців теж не варто. Збірна Угорщини на двох попередніх чемпіонатах Європи вже доводила, що здатна бодай дати бій навіть топовим опонентам.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Угорщина: Гулачі — Ланг, Орбан, Солої — Болла, Нодь, Шефер, Керкез — Шоллої, Собослаї — Ворго

Швейцарія: Зоммер — Ельведі, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ндоє — Шакірі, Амдуні, Варгас