Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 15 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Італії та Албанії.

СУБОТА, 15 ЧЕРВНЯ, 22:00. БВБ ШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На відміну від збірних Іспанії та Хорватії, чинні чемпіони Європи починають свій шлях на турнірі з головного аутсайдера квартету. Впевнена звитяга над албанцями може надати колективу Лучано Спаллетті додаткової впевненості перед більш складними поєдинками. Команди зустрічалися лише чотири рази й, очікувано, італійці мають у цих протистояннях максимальний результат — чотири перемоги.

Збірна Албанії здивувала вболівальників на відборі до фінальної частини турніру. По-перше, албанці лише вдруге в своїй історії зуміли дістатися фінальної частини турніру — вперше вони зіграли на ЧЄ у Франції-2016, опинившись в одній групі з господарем, а також Швейцарією та Румунією. Фінішувавши третьою, Албанія залишила Євро. Місце на нинішньому турнірі команда здобула обійшовши у відбірковій групі Чехію, Польщу, Молдову та Фарерські острови. Якщо над третіми поляками колектив Сілвіньйо мав перевагу в 4 очки, то других чехів випередити вдалося лише за додатковими показниками.

Вихід збірної Італії до фінальної частини Євро-2024 був досить нервовим, як для чинного чемпіона. Італійці посіли друге місце в групі з Англією, Україною, Північною Македонією та Мальтою. Доля другої прямої путівки вирішувалася в останньому турі відбору, коли команді Спаллетті протистояли українці. У підсумку, збірна Італії втримала нічийний результат (0:0), не дозволивши "синьо-жовтим" обійти себе, набравши по 14 очок. Перша ж Англія відірвалася від італійців на 6 очок.

Два контрольні поєдинки за участі збірної Італії напередодні Євро-2024 були не надто переконливими. Спочатку італійці розписали мирову з Туреччиною вдома, не порадувавши своїх місцевих уболівальників голами (0:0). Другий товариський матч із точки зору результату був уже вдалим — на власному ж полі команда Спаллетті мінімально впоралася з Боснією і Герцеговиною (1:0).

Албанці теж взяли участь у двох товариських матчах, готуючись до турніру. Обидва проходили в Угорщині. В першому колектив Сілвіньйо спокійно розібрався з Ліхтенштейном (3:0), а потім впорався з Азербайджаном за відносно рівної гри (3:1).

Враховуючи кількість представників чемпіонату Італії у збірній Албанії, а саме понад третину (9 із 26), можна сказати, що більшість гравців напряму знайома один із одним. Звісно ж, клас гравців номінальних господарів сьогоднішнього протистояння значно вищий, та й загалом складно уявити, що саме албанці можуть протиставити команді Спаллетті. Навіть попри не дуже видовищну гру в попередніх матчах здається, що завадити італійцям здобути перемогу сьогодні можуть лише вони самі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Італія: Доннарумма — Дарміан, Буонджорно, Бастоні — Ді Лоренцо, Жоржиньйо, Крістанте, Дімарко — Фраттезі, К'єза — Скамакка

Албанія: Беріша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Байрамі — Сефері, Асані, Броя