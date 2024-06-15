Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу-відкриття Євро-2024, що відбувся 14 червня 2024 року.

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Вже у першому таймі підопічні Юліана Нагельсманна забезпечили собі більш ніж комфортну перевагу в рахунку завдяки голам двох своїх талантів в особі Флоріана Вірца та Джамала Мусіали, а також реалізованому пенальті Кая Гаверца, проте на цьому німці не зупинилися.

Вже у другій половині зустрічі Ніклас Фюллькруг, який вийшов на заміну, відзначився ще одним голом на користь збірної Німеччини. І незважаючи на те, що Антоніо Рюдігер своїм автоголом допоміг Шотландії не залишити поле з нулем навпроти своїх голів, останнє слово все ж було за господарями Євро-2024 — а саме за Емре Джаном.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Шотландія у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:

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Німеччина — Шотландія 5:1

Голи: Вірц, 11, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1 (пен.), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 — Рюдігер, 87 (авт.)



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх (Гросс, 46), Кроос (Джан, 80) — Вірц (Сане, 63), Гюдоган, Мусіала (Мюллер, 73) — Гаверц (Фюллькруг, 63).



Шотландія: Ганн — Гендрі, Портеус, Тірні (Маккенна, 77) — Ролстон, Макгрегор (Маклін, 67), Мактоміней, Робертсон — Макгінн (Гілмор, 67), Крісті (Шенкленд, 82) — Адамс (Генлі, 46).



Попередження: Андріх, Та — Ролстон



На 45-й хвилині був вилучений Раян Портеус (Шотландія) (грубе порушення).

ВІДЕО ГОЛІВ (ОКРЕМО)

10' | Німеччина — Шотландія. 1:0. Відео гола Флоріана Вірца:

19' | Німеччина — Шотландія. 2:0. Відео гола Джамала Мусіали:

45+1' | Німеччина — Шотландія. 3:0. Відео гола Кая Гаверца:

68' | Німеччина — Шотландія. 4:0. Відео гола Нікласа Фюллькруга:

87' | Німеччина — Шотландія. 4:1. Відео авгола Антоніо Рюдігера:

90+3' | Німеччина — Шотландія. 4:1. Відео авгола Антоніо Рюдігера: