Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький фахівець встановив черговий рекорд.

Керманич збірної Німеччини Юліан Нагельсманн став наймолодшим головним тренером в історії чемпіонатів Європи. Про це повідомляє Opta.

На момент гри Німеччина-Шотландія німецькому фахівцю виповнилося 36 років та 327 днів. Нагельсманн перевершив рекорд колишнього головного тренера збірної Словенії Сречко Катанеца, якому на момент Євро-2000 було 36 років та 333 дні.

Нагадаємо, Юліана Нагельсманна призначили на посаду головного тренера збірної Німеччини у вересні 2023 року замість звільненого Гансі Фліка.

Після першого тайму матчу-відкриття Євро-2024 "Бундестім" впевнено перемагає Шотландію із рахунком 3:0.