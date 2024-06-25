Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 25 червня і розпочнеться о 19:00.

У третьому турі групового етапу Євро-2024 групи D між собою зіграють Нідерланди та Австрія.

Нідерланди — Австрія

25 червня, 19:00, Олімпійський стадіон, Берлін. Арбітр зустрічі — Іван Кружляк

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Прагнучи в восьмий раз за останні дев'ять виступів на чемпіонаті Європи вийти до плей-оф, збірна Нідерландів зробила ще один крок до своєї головної мети, зігравши в п'ятницю ввечері внічию 0:0 з фаворитами турніру — командою Франції.

Хоча жодна зі сторін не змогла вийти з глухого кута в Лейпцигу, Хаві Сімонс, здавалося, вивів свою команду вперед на 69-й хвилині, коли форвард влучно пробив у нижній кут після того, як голкіпер Франції Майк Меньян відбив удар Мемфіса Депая. Однак, після тривалої перевірки VAR, гол був скасований через офсайд.

Перемігши Польщу 2:1 у своєму першому матчі, "помаранчеві" забезпечать собі місце у першій двійці групи D, якщо не програють Австрії, і гарантують собі перше місце, якщо виграють, а Франція не зможе перемогти Польщу.

Тим часом, якщо команда Кумана зіграє внічию, а Франція переможе, вона все одно фінішує другою — навіть у разі поразки чотирьох очок буде достатньо, щоб посісти третє місце.

Починаючи з чемпіонату світу 2014 року, Нідерланди є непереможними в групових матчах на великих турнірах, вигравши дев'ять з 11 і забиваючи в кожній грі, за винятком п'ятничного безгольового протистояння з "Les Bleus".

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Під час цієї серії на Євро-2020 вони перемогли Австрію з рахунком 2:0, коли Депай і Думфріс влучили в ціль на "Йохан Кройфф Арені". Повторення цього успіху вивело б високорейтингову голландську команду до наступної фази з великим запасом.

Враховуючи поразку в Амстердамі три роки тому, Австрія програла сім останніх матчів проти Нідерландів — найдовшу серію проти одного суперника.

Остання перемога над "оранжевими" датується травнем 1990 року, але у вівторок ввечері може знадобитися перервати цю безрезультатну серію, щоб забезпечити собі вихід до 1/8 фіналу.

Після поразки від Франції у своєму першому матчі на Євро-2024 двоє гравців, яких було повернуто до стартового складу, відзначилися у п'ятницю вдень, коли команда Ральфа Ранґніка здобула важливу перемогу над Польщею з рахунком 3:1.

Гернот Траунер відкрив рахунок, а Крістоф Баумгартнер забив другий м'яч Австрії після хитромудрої передачі Марко Арнаутовича, який за 12 хвилин до завершення зустрічі реалізував пенальті.

Після перемоги в Берліні з рахунком 3:1 австрійці вперше з 1982 року можуть виграти два матчі поспіль у фіналі великого турніру, коли вони знову вийдуть на легендарний Олімпіаштадіон.

Тренери говорять:

Рональд Куман (Нідерланди):

"Ми знаємо, що це буде важкий матч. Не можна недооцінювати Австрію. Особливо в плані того, як вона чинить пресинг, тож треба бути гранично зібраними під час володіння м'ячем. Треба буде вміло ним розпоряджатися, і знати, коли вийти з-під пресингу за рахунок довгої передачі".

Ральф Рангнік (Австрія):

"Нідерланди — такий самий сильний суперник, як і Франція. Може, трохи слабший, тому що у французів країна більша. Нідерландці грають на дуже високому рівні, але я хочу бачити відрізки, в яких ми домінуємо. Треба зіграти в інтенсивний силовий футбол. Тоді зможемо показати, на що ми здатні".

Орієнтовні склади

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Фрімпонг, Депай, Гакпо.

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Ліенхарт, Мвене — Зайвальд, Лаймер — Віммер, Баумгартнер, Забітцер; Грегорич.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:0

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