Швейцарці стартують на Євро-2024.
Якін, getty images
15 червня 2024, 13:45
Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував майбутній матч першого туру чемпіонату Європи-2024 зі збірною Угорщини. Цитує швейцарського фахівця офіційний сайт УЄФА.
"Збірна Угорщини — дуже сильна команда. На нас чекає важка гра. Для нас важливо використовувати наші сильні сторони, і ми сподіваємося піднести сюрпризи.
Постараємося нав'язати угорцям боротьбу та домогтися перемоги. Для цього треба показати хороший футбол, а також буде потрібна удача. Повинні грати у свою гру та показати те, над чим ми працювали останнім часом", — сказав Якін.
Матч між Швейцарією та Угорщиною відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.