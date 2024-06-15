Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарці стартують на Євро-2024.

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував майбутній матч першого туру чемпіонату Європи-2024 зі збірною Угорщини. Цитує швейцарського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Збірна Угорщини — дуже сильна команда. На нас чекає важка гра. Для нас важливо використовувати наші сильні сторони, і ми сподіваємося піднести сюрпризи.

Постараємося нав'язати угорцям боротьбу та домогтися перемоги. Для цього треба показати хороший футбол, а також буде потрібна удача. Повинні грати у свою гру та показати те, над чим ми працювали останнім часом", — сказав Якін.

Матч між Швейцарією та Угорщиною відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.