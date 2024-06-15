Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Іспанія та Хорватія.

Збірні Іспанії та Хорватії зіграють поміж собою в першому турі чемпіонату Європи-2024 на полі Олімпіаштадіона в Берліні в рамках групи B.

Луїс де ла Фуенте вирішив використати з перших хвилин Карвахаля праворуч у захисті.

Златко Далич, у свою чергу, залучив до стартового складу звичний перелік виконавців із Гвардіолом на лівому фланзі захисту та Маєром на правому фланзі атаки.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья — Педрі, Родрі, Руїс — Ямал, Мората, Вільямс.

Запасні: Рая, Реміро, Вівіан, Меріно, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Грімальдо, Лапорт, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Фермін, Перес.

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Будімір, Крамарич.