Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи B, у якому зіграють Іспанія та Хорватія.
Дані Карвахаль, Getty Images
15 червня 2024, 18:06
Збірні Іспанії та Хорватії зіграють поміж собою в першому турі чемпіонату Європи-2024 на полі Олімпіаштадіона в Берліні в рамках групи B.
Луїс де ла Фуенте вирішив використати з перших хвилин Карвахаля праворуч у захисті.
Златко Далич, у свою чергу, залучив до стартового складу звичний перелік виконавців із Гвардіолом на лівому фланзі захисту та Маєром на правому фланзі атаки.
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья — Педрі, Родрі, Руїс — Ямал, Мората, Вільямс.
Запасні: Рая, Реміро, Вівіан, Меріно, Хоселу, Ольмо, Ферран Торрес, Грімальдо, Лапорт, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Фермін, Перес.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Будімір, Крамарич.
Запасні: Лабрович, Івушич, Ерлич, Влашич, Перішич, Маріо Пашалич, Петкович, Іванушец, Соса, П’яца, Віда, Юранович, Марко Пашалич, Сучич, Батуріна.
Гра Іспанія — Хорватія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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