Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

31-річний футболіст був визнаний найкращим.

Півзахисник Баєра і збірної Швейцарії Граніт Джака був визнаний найкращим гравцем матчу з Угорщиною в 1-му турі групового етапу Євро-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь швейцарської команди.

31-річний Джака відіграв увесь матч цілком із 90 відсотками точних передач і здійснив 3 успішні відбори, водночас жодного разу за гру не загубив м'яч, згідно зі статистикою Whoscored.

У наступному турі Швейцарія зустрінеться із Шотландією в Кельні.