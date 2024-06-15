Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Матч із відкритим сценарієм наприкінці залишився за командою Мурата Якина.

Чемпіонат Європи-2024 розпочався із прогнозованої перемоги збірної Німеччини над Шотландією напередодні (5:1). І це була водночас і гарна, і погана новина для двох інших учасників квартету A. Угорщина та Швейцарія таким чином дізнались про те, що й без того знали: господарі турніру — фаворити групи, проте щоб аж настільки вони потужні… Це вже змушувало ці дві збірні замислитись над власною подальшою долею.

Проте байдуже — очна зустріч у Кельні цікавила "чарівних мадярів" та "наті" в першу чергу, бо від її результату потенційно залежала доля другого рядка в цій групі. Та й подивитись за тим, як дві доволі цікаві та потужні за складами збірні з’ясовують стосунки поміж собою всім охоче кортіло.

Багато очікувань було від цієї гри в плані боротьби за м’яч, і вони себе повністю виправдали. Але були й відверті несподіванки. Накшталт, того, що хто б міг передбачити, що Угорщина не зможе за весь перший тайм зв’язати хоча б пару позиційних атак? Швейцарці в цьому плані були на дві, а то й три, голови вищими за суперники й фактично возили своїх опонентів на кожній ділянці поля.

Особливо попереду команда Якина виглядала натхненною, комбінуючи як широкі розіграші, так і тонкі передачі на загострення з глибини. Футболісти Россі неначе й не були готовими до цього, тож кожен цікавий варіант від опонентів вони зустрічали банальною панікою біля власних володінь. Як, наприклад, на 13 хвилині, коли Ебішеру взагалі ніхто не заважав розрізати центр чужого захисту й вивести на побачення з воротарем Дуа.

У те, що там був офсайд, міг повірити тільки боковий арбітр і головний із його подачі, але від VAR було не втекти, тож Швейцарія святкувала закономірний успіх. І не зупинялась на цьому в подальшому. Аж занадто великого домінування над суперниками "наті" не мали, проте перевага була відчутною — це точно. Однак без подвоєння рахунку ще до перерви в подальшому команда Якина могла б наразитись на велику небезпеку, тому закрила це питання шикарним голом Ебішера здалеку під праву стійку під завісу першого тайму. А це вже було багатообіцяюче.

У другому таймі угорці прогнозовано почали одразу шукати шляхи для порятунку ситуації. Чи полягали вони в заміні з перебудовою в напрямку атаки? Можливо. Але ж за таких умов у й без того не надто надійного захисту команди Россі позаду почали з’являтись такі вільні зони, що суперникам було просто гріх цим не користуватись. Пожежа виникала кожного разу, коли Швейцарія намагалась відповідати на швидкості.

Однак спочатку заміни все ж таки зіграли на користь "чарівних мадярів". Вони банально почали частіше з’являтись біля чужих воріт. Ось тільки як не йшли подачі з флангів та із стандартів у Собослаї, так і не було видно кінця краю цим його невдачам, які дуже сильно били по амбіціях команди. Окрім моменту на 66 хвилині — там і Собослаї подав ліворуч на дальню нормально, і Ворго таки добіг на завершення атаки, яку він сам і почав малювати в центрі поля.

І це вже була дійсно цікава ситуація, бо угорці отримали позитивний поштовх і намагались надалі атакувати, а суперники натомість дещо втратили у впевненості, проте оголені зони на половині суперники так і приваблювали, аби до них забігти під час швидких атак. У підсумку команда Россі догралась, і пропустила вже в компенсований час, коли помилився вже навіть Орбан на високому м’ячі, і побічно з передачі Зоммера відзначився Емболо, який навіть підтримуючий його ногу бандаж устиг загубити — так рвався забивати після травми.

У наступному турі Угорщина зіграє проти Німеччини в Штутгарті, а Швейцарія зустрінеться із Шотландією в Кельні.Угорщина —1:3Ворго, 66 — Дуа, 13, Ебішер, 45, Емболо, 90+3Гулачі — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фіоло, А. Нодь (Кляйнгайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардої, 79) — Шоллої, Собослаї — Ворга.Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер (Стергіу, 68), Джака, Фройлер (С’єрро, 85), Ндоє (Рідер, 86) — Ебішер, Варгас (Емболо, 74) — Дуа (Амдуні, 68).Попередження: Солої, Фіоло — Відмер, Фройлер