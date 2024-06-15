Подивимося, як воно буде насправді.
Саутгейт та Ширер, getty images
15 червня 2024, 18:49
Легенда англійського футболу Алан Ширер висловився щодо головного тренера збірної Англії Гарета Саутґейта та загалом про "Трьох левів". Його слова наподить The Telegraph.
"Я відчуваю, що в разі, якщо Гарет не виграє турнір, він може піти. Не думаю, що на нього потрібно буде тиснути. Він уже натякнув, що так і станеться. Він піде з високо піднятою головою. Його критикуватимуть, якщо вони не виграють чемпіонат Європи, але він повернув збірній почуття віри і щастя, це важливо.
Ця збірна Англії єдина, всі вони хочуть грати один за одного і за нього. Коли я грав, усе було зовсім по-іншому, адже були угруповання і клубне суперництво. Здається, роздягальня стала набагато відкритішою, і вони тепер набагато більше схожі на команду", — сказав Ширер.
Суперниками збірної Англії на Євро-2024 будуть Сербія, Данія та Словенія на стадії групового етапу.