Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Подивимося, як воно буде насправді.

Легенда англійського футболу Алан Ширер висловився щодо головного тренера збірної Англії Гарета Саутґейта та загалом про "Трьох левів". Його слова наподить The Telegraph.

"Я відчуваю, що в разі, якщо Гарет не виграє турнір, він може піти. Не думаю, що на нього потрібно буде тиснути. Він уже натякнув, що так і станеться. Він піде з високо піднятою головою. Його критикуватимуть, якщо вони не виграють чемпіонат Європи, але він повернув збірній почуття віри і щастя, це важливо.

Ця збірна Англії єдина, всі вони хочуть грати один за одного і за нього. Коли я грав, усе було зовсім по-іншому, адже були угруповання і клубне суперництво. Здається, роздягальня стала набагато відкритішою, і вони тепер набагато більше схожі на команду", — сказав Ширер.

Суперниками збірної Англії на Євро-2024 будуть Сербія, Данія та Словенія на стадії групового етапу.