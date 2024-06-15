Швейцарія дотиснула Угорщину в запеклій боротьбі.

Матч із відкритим сценарієм наприкінці залишився за командою Мурата Якина. 

У наступному турі Угорщина зіграє проти Німеччини в Штутгарті, а Швейцарія зустрінеться із Шотландією в Кельні.

Огляд матчу

Угорщина — Швейцарія 1:3

Голи: Ворго, 66 — Дуа, 13, Ебішер, 45, Емболо, 90+3

Угорщина: Гулачі — Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солої (Адам, 80) — Фіоло, А. Нодь (Кляйнгайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардої, 79) — Шоллої, Собослаї — Ворга.

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер (Стергіу, 68), Джака, Фройлер (С’єрро, 85), Ндоє (Рідер, 86) — Ебішер, Варгас (Емболо, 74) — Дуа (Амдуні, 68).

Попередження: Солої, Фіоло — Відмер, Фройлер. 